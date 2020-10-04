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"العجلان" رئيسًا للجنة التجارة الإلكترونية بغرفة الرياض والعمر نائبًا

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قدم شكره إلى الأعضاء ونوه بجهود رئيس وأعضاء لجنة الدورة السابقة

عقدت لجنة التجارة الإلكترونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اجتماعها الأول وتم خلال الاجتماع اختيار عضو مجلس الإدارة بالتزكية عبدالله بن فهد العجلان، رئيساً للجنة، محمد بن عبدالرحمن العمر نائباً للرئيس.

وبهذة المناسبة قدم العجلان شكره إلى أعضاء اللجنة لثقتهم باختياره رئيسًا اللجنة، كما نوه بجهود رئيس وأعضاء اللجنة في الدورة السابقة، مشيرًا إلى أن للجنة وبجهود أعضائها سيكون لها مساهمات فاعلة في دفع التجارة الإلكترونية إلى مزيد من النمو، لاسيما وأن التجارة الإلكترونية تنمو بشكل كبير ومتسارع، خصوصًا في المملكة العربية لعدة أسباب، من ضمنها القوة الشرائية وجيل الشباب والتقنيات الحديثة ونسبة التعلم الكبيرة في المجتمع، والانفتاح على الأسواق والمنتجات العالمية.

وقال العجلان: سيكون للجنة دور في معالجة المعوقات التي تعترض هذا النوع من التجارة، منوهاً بالعلاقات الممتازة والقوية لغرفة الرياض مع كافة الجهات الحكومية مما يسهل كثيرًا من أعمال اللجان والأخذ بمقترحاتها وآرائها، مؤكدًا اهتمام ودعم مجلس الإدارة والأمانة العامة لكل البرامج والأنشطة التي تتبناها اللجان.

وتضم اللجنة في دورتها: عبدالله بن فهد العجلان رئيس اللجنة ومحمد بن عبدالرحمن العمر نائب رئيس اللجنة وداليا سيف رئيس أمازون الشرق الأوسط، وأحمد قدوري رئيس نون السعودية، ونجود المليك مدير عام فنتك المالية، ومحمد صالح آل خشيل نائب الرئيس في قنوات stc pay ونواف الصحاف الرئيس التنفيذي لشركة بياك المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. وعبدالله الفيفي رئيس جولي شيك السعودية، وزياد العيسى نائب الرئيس في شركة المدفوعات السعودية، ومنصور الشثري مستثمر في مجال التقنية، والتجارة الإلكترونية ووليد البلاع مستثمر في مجال التقنية، والتجارة الإلكترونية، ومشعل المشاري مؤسس تطبيق جاهز ونائب الرئيس التنفيذي، وعبدالعزيز العجلان.


مستثمر في مجال التقنية والتجارة الإلكترونية


يذكر أن عددًا من المصادر توقعت أن يصل سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 19.7 مليار دولار بحلول نهاية 2020، ويتوقع أن تستحوذ المملكة على حصة الأغلبية من المبلغ الإجمالي وبما يعادل 8.3 مليارات دولار، وتليها الإمارات بمبلغ 7.5 مليارات دولار. يشار إلى أن جائحة كرونا وما ترتب عليها من إجراءات الحظر ساهمت في رفع حجم سوق التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن ترتفع قيمة مبيعات التجزئة إلى 25.04 تريليون دولار في 2021 وتواصل ارتفاعها في 2022 لتلامس 26.7 تريليون دولار مقارنة مع حوالي 23.6 تريليون دولار في 2018.

لجنة التجارة الإلكترونية الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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