أمير الكويت يستقبل عدداً من الأمراء الذين قدموا التعازي في وفاة الشيخ صباح

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قدّموا التعازي لرئيس مجلس الأمة ونائب رئيس الحرس الوطني وعدد من الشيوخ

استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في المطار الأميري، اليوم، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، يرافقهم الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الذين قدموا واجب العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

كما قدموا التعازي لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، والشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح