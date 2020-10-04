بـ27 مليونًا.. ختام مميز لـ"مزاد تربة للإبل".. كم بلغت الصفقة الأعلى؟

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"الشمري": 103 أُسَر منتجة شاركت في السوق المصاحب وتشغيل قطاعات

اختتم، أمس، مزاد تربة حائل للإبل في نسخته الثالثة في الصياهد جنوب مدينة تربة حائل، بعد أن سجل دخل أكثر من 27 مليون ريال؛ وسط حضور كبير من أشهر ملاك الإبل على مستوى المملكة.

وكشف رئيس لجنة مزاد تربة حائل للإبل مقيم منور الشمري، أن المزاد الذي أقيم على مدى 15 سجل دخلًا تجاوز 27 مليون ريال، كما سجل أعلى صفقة بيع شهدها المزاد بـ2 مليون ريال قيمة قعود.

وأشار "الشمري" إلى أن متوسط البيع خلال أيام المزاد بلغ 100 ألف ريال، في حين وصل أعداد الإبل التي دخلت إلى منصة حراج المزاد "ألف وسبعون متن".

وعلى هامش المزاد، بيّن رئيس اللجنة أن أكثر من 103 أسر من الأسر المنتجة شارك في السوق الشعبي المصاحب للمزاد؛ حيث بلغ مجموع دخلها خلال أيام المزاد أكثر من 400 ألف ريال؛ مشيرًا إلى أن المزاد ساهم كذلك برفع نسب تشغيل قطاعات اقتصادية عدة في مدينة تربة التابعة لمنطقة حائل كقطاع الإيواء والخدمات والنقل.مزاد تربة حائل للإبل