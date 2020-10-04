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"النقد" تطرح فئة الخمسة ريالات المصنوعة من مادة البوليمر.. وبدء تداولها غدًا

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"النقد" تطرح فئة الخمسة ريالات المصنوعة من مادة البوليمر.. وبدء تداولها غدًا "النقد" تطرح فئة الخمسة ريالات المصنوعة من مادة البوليمر.. وبدء تداولها غدًا
"المؤسسة": تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عزمها طرح فئة (خمسة ريالات) من العملة المصنوعة من مادة البوليمر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله؛ وذلك استنادًا إلى المادة الرابعة من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1/ 7/ 1379هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد، أنه روعي في تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر؛ لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها المتداولة حاليًا المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة، مبينة أنه سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة للتداول اعتبارًا من يوم غد الاثنين 18/ 2/ 1442هـ الموافق 5/ 10/ 2020م؛ وذلك جنبًا إلى جنب مع فئة الخمسة ريالات المتداولة حاليًا، وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت "ساما" أنه تمت طباعة فئة الخمسة ريالات الجديدة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة من مادة البوليمر؛ حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة؛ لافتة إلى أن تصميم هذه الفئة تضمن على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي. إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة العربية السعودية 2030. فيما تَضَمّن ظهر الورقة صورة منظر لزهور برية من المملكة، إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.مؤسسة النقد السعودي ساما

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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