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"التدريب التقني": تشغيل 15 منشأة تدريبية متخصصة في السياحة

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"التدريب التقني": تشغيل 15 منشأة تدريبية متخصصة في السياحة "التدريب التقني": تشغيل 15 منشأة تدريبية متخصصة في السياحة
بهدف مواكبة نمو القطاع السياحي وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، توسعها في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة بهدف مواكبة نمو القطاع السياحي، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنها تعمل حالياً على تشغيل (15) منشأة تدريبية متخصصة في مجالات السفر والسياحة بمختلف مناطق المملكة، تقدم البرامج التدريبية لنحو (21) ألف متدرب ومتدربة، سواءً بالتشغيل المباشر لتلك المنشآت أو بالشراكة مع شركات متخصصة في السفر والسياحة لسد احتياجها من الكوادر الوطنية المؤهلة.

وبيّنت المؤسسة أنها أتاحت أيضاً أقساماً متخصصة في مجالات السياحة والضيافة بعدد من الكليات التقنية للبنين والبنات ،لإكساب المتدربين والمتدربات عدة مهارات متخصصة، من أبرزها: أعمال وكيل السفر والسياحة، إنشاء وتعديل وإلغاء الحجوزات، إصدار التذاكر ومستندات السفر، تصميم برامج سياحية، إعداد تقارير المبيعات، وأنظمة ولوائح السفر.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تسعى ضمن خططها للتوسع في تشغيل مزيد من المنشآت التدريبية المتخصصة وبناء وتطوير برامج نوعية للمتدربين والمتدربات في مجال السفر والسياحة لتكون رافداً في دعم القطاع السياحي بالمملكة من خلال تأهيل الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متزايداً.المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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