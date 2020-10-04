أخبار عاجلة

عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة -
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم -
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة -
النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل -
"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا -
أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته -
بيل غيتس: هذا موعد عودة الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عداد كورونا.. الإصابات تقترب من 35 مليونًا والوفيات مليون و33 ألفًا

Print
عداد كورونا.. الإصابات تقترب من 35 مليونًا والوفيات مليون و33 ألفًا عداد كورونا.. الإصابات تقترب من 35 مليونًا والوفيات مليون و33 ألفًا
الولايات المتحدة تصدرت قائمة أعلى الدول تسجيلًا للإصابات والوفيات عالميًّا

عداد كورونا.. الإصابات تقترب من 35 مليونًا والوفيات مليون و33 ألفًا

أظهرت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إصابات حول العالم تقترب من 35 مليون إصابة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي حالات فيروس كورونا في أنحاء العالم يبلغ 34 مليونًا و903 آلاف و312 حالة.

كما بلغ عدد الوفيات مليونًا و33 ألفًا و187 حالة وفاة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة العشرين من حيث أعلى الدول تسجيلًا للإصابات والوفيات على مستوى العالم، تلتها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب إفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتشيلي وإيران والعراق وبنغلاديش وتركيا وإيطاليا والفلبين.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

دراسة مبكرة تظهر نتائج واعدة للعلاج بمزيج من الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا

دراسة مبكرة تظهر نتائج واعدة للعلاج بمزيج من الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا

مساء dmc - الصحة العالمية: قد نحصل على لقاح ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام

مساء dmc - الصحة العالمية: قد نحصل على لقاح ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام

موريتانيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية