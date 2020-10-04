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جازان.. أكثر من 100 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"

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جازان.. أكثر من 100 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" جازان.. أكثر من 100 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"
منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.. عبر 16 عيادة موزعة في مختلف المحافظات

جازان.. أكثر من 100 ألف مستفيد من خدمات عيادات

قدمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في المنطقة جازان، خدماتها لأكثر من 101116 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وتقدم عيادات "تطمن" خدماتها لـ37733 مستفيدًا عبر 16 عيادة موزعة في مختلف المحافظات؛ فيما باشرت مراكز "تأكد" الخدمة لـ63383 مستفيدًا من خلال 5 مواقع حاليًا منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال من يعانون من أعراض كورنا؛ مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان لحاستي الشم والتذوق" دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".عيادات تطمن جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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