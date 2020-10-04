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عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة
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شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مشاهد درامية لشاب يزعم أن الشرطة دفعته إلى النهر وسط احتجاجات عنيفة في تشيلي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 04 أكتوبر 2020 09:01 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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