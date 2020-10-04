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"القيادة " تهنئ سلطان بروناي بذكرى توليه مقاليد الحكم

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"القيادة " تهنئ سلطان بروناي بذكرى توليه مقاليد الحكم "القيادة " تهنئ سلطان بروناي بذكرى توليه مقاليد الحكم
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لسلطان بروناي دار السلام السلطان حاج حسن البلقيه؛ بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للسلطان حاج حسن البلقيه؛ سلطان بروناي دار السلام.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له راجياً لحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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