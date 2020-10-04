أخبار عاجلة

عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة -
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم -
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نائب وزير الحج: لهذا السبب "اعتمرنا" مستمر حتى بعد انتهاء كورونا

Print
نائب وزير الحج: لهذا السبب "اعتمرنا" مستمر حتى بعد انتهاء كورونا نائب وزير الحج: لهذا السبب "اعتمرنا" مستمر حتى بعد انتهاء كورونا
مشاط: لا يتطلب في الوقت الحالي إجراء فحص طبي على معتمري الداخل

نائب وزير الحج: لهذا السبب

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن التعامل مع تطبيق "اعتمرنا" مستمر حتى بعد انتهاء جائحة كورونا.

وتفصيلًا؛ قال "مشاط" في قصير بثته إمارة منطقة مكة المكرمة: لا يتطلب في الوقت الحالي إجراء فحص طبي على معتمري الداخل؛ مشيرًا إلى أن الفحوصات التي تتم في نقاط التجمع هي فحوصات بصرية.

ولفت إلى أن تطبيق "اعتمرنا" يساعد على تنظيم وترتيب الحشود ودخولهم إلى الحرم المكي والنبوي لأداء المناسك والزيارة.

وأكد "مشاط" أن التعامل مع تطبيق "اعتمرنا" مستمر حتى بعد انتهاء جائحة كورونا؛ نظرًا للنتائج الإيجابية المتوقعة لهذا التطبيق. تطبيق اعتمرنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة مكة تطيح بمقيم ظهر بفيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها

شرطة مكة تطيح بمقيم ظهر بفيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها

شرطة مكة تطيح بمقيم ظهر بفيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها

شرطة مكة تطيح بمقيم ظهر بفيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

شبكة عيون الإخبارية