"سامي الجابر": مباراة لا تليق بنصف نهائي القارة والفريق خارت قواه بعد أربع تبديلات!

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عقّب المدير الفني ورئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر، على مباراة الدور قبل النهائي بين فريقي النصر وبيرسبوليس الإيراني.

وقال الجابر مغردًا: "أجرى بيروزي الإيراني والنصر السعودي 4 تغييرات ثم شاهدنا مباراة فنيًّا لا تليق بنصف نهائي أكبر قارات العالم، النسخة الأسهل كان من الممكن أن تكون بحضور فني قوي مع غياب الذهاب والإياب".

‏وتابع: "كيف يكمل حامل اللقب مشواره بغياب صفه الأساسي ومن وصل لقبل النهائي خارت قواه بسبب 4 تغييرات!".

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي؛ بهدف لكل فريق، ليحتكما للوقت الإضافي الذي مر بدون جديد ليلجأ الفريقان لركلات الحظ الترجيحية التي أخرجت النصر من البطولة.