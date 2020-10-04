مع توافد أول أفواج المعتمرين.. بنتن: أسأل الله أن يتقبّل منهم وأن يجزي القيادة خير الجزاء

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بعد تعليق دام قرابة 8 أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا من اتخاذ عدد من الإجراءات

قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن؛ مع بدء توافد أول أفواج المعتمرين، فجر اليوم، إلى الحرم المكي لأداء مناسكهم: الحمد لله على فضله وإحسانه "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ".. أسأل الله العظيم أن يتقبّل منهم، وأن يجزي #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان #ولي_العهد خير الجزاء.

وشهد المسجد الحرام وصول أول فوج من المعتمرين لتأدية مناسك العمرة، وذلك بعد تعليقٍ دام قرابة 8 أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا بعد أن اتخذت السعودية حينها عدداً من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، منها تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بشكل مؤقت، وهو القرار الذي لاقى حينه إشادة واسعة من قيادات سياسية وإسلامية من مختلف دول العالم، إلى جانب مباركة منظمة الصحة العالمية ذلك القرار.

ووصل الفوج الأول من المعتمرين بعد جائحة كورونا بعد أن أكملوا حجزهم عن طريق تطبيق "اعتمرنا" الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة للراغبين في أداء العمرة في مرحلتها الأولى.

وبدأ المعتمرون أداء مناسك العمرة في أجواءٍ إيمانية وسط خدمات متكاملة، وإجراءات احترازية وبروتوكولات، نفّذتها الجهات ذات العلاقة؛ لضمان سلامتهم، ولكي يؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.وزارة الحج والعمرة تطبيق اعتمرنا محمد صالح بنتن