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"الأرصاد": ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الشرقية ورياح سطحية بحائل والجوف

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"الأرصاد": ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الشرقية ورياح سطحية بحائل والجوف "الأرصاد": ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الشرقية ورياح سطحية بحائل والجوف
سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من مرتفعات المدينة المنوّرة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وتنشط الرياح السطحية على منطقتَي حائل والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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