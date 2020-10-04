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الأسبوع في 10 صور: تلاسن "" و"بايدن".. ومدافع تدك "الحديقة السوداء"

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الأسبوع في 10 صور: تلاسن

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد سيطرت أحداث المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ومنافسه جو بايدن، وما شهدته من تلاسن وإهانات متبادلة، على أحداث الأسبوع. فيما أخذ النزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان على إقليم ناجورنو قرة كاراباخ مكانه في الأسبوع الملتهب، الذي أشعلته أكثر حرائق غابات كاليفورنيا.

1- ألسنة اللهب تلتهم بلاك روك إن في سانت هيلينا، كاليفورنيا.

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2- الحرائق تشتعل بوادي نابا في كاليفورنيا بعد أن أتت على التلال.

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3- إخلاء مجموعة من سكان سانتا روزا في كاليفورنيا.. وفي الخلفية نار تشتعل في الغابات.

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4- جندي أرميني يطلق قذيفة مدفعية باتجاه مواقع أذربيجان في إقليم ناجورنو قرة كاراباخ المتنازع عليه.

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5- ضابط شرطة مكسيكي يحاول إخماد حريق من قنبلة حارقة خلال مظاهرة مؤيدة لإلغاء تجريم الإجهاض.

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6- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن أثناء المناظرة الرئاسية الأولى.

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7- من سيدني.. مواطن أسترالي يدرّب حصانه في .

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8- هل يستطيع التحمل؟.. رجل يقف بجوار عربة بحصان مكدسة ببراميل الزيت في لاهور، باكستان.

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9- معانقًا السحاب.. رجل يسير على جسر معلق في كاتماندو في نيبال.

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10- تلال خضراء مغطاة بزهور بلو بيل في أستراليا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية