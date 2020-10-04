"سبق" في أسبوع: حزن على وفاة "أمير الإنسانية".. ونعي مؤثر من خادم الحرمين.. وإنجاز جديد لـ"أمن الدولة".. وإلغاء ضريبة الـ15% للعقار السكني وفرض ٥٪

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إصابة الرئيس الأمريكي وزوجته بكورونا.. واستغلال تركيا أزمة أرمينا وأذربيجان

زخر الأسبوع الماضي بأحداث مهمة على المستويين المحلي والدولي ، ولكنه توشح بالحزن على فقدان قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي نعاه خادم الحرمين قائلاً "فقدتُ أخًا عزيزًا، وصديقًا كريمًا، وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة، وتقدير يستحقه"، كما أمر خادم الحرمين بأداء صلاة الغائب على الشيخ صباح في الحرمين الشريفين، من جهة أخرى نادى مجلس الوزراء الكويتي الشيخ نواف الأحمد الصباح أميرًا لدولة الكويت.

وتوالت أحداث الأسبوع التي كان من أبرزها أمر الملك بإلغاء ضريبة القيمة المضافة 15% للعقار السكني، والإنجاز الأمني لأمن الدولة من خلال الإطاحة بخلية إرهابية تلقَّى عناصرها التدريب داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، كما شهد الأسبوع أيضًا قرارًا مهمًا بتمديد دعم السعوديين في منشآت "الخاص" المتضررة من كورونا لـ3 أشهر.

وعلى الصعيد الدولي فقد فاجأ الرئيس الأمريكي ترامب، العالم بإعلانه إصابته بكورونا هو وزوجته ميلانيا، وسلط الإعلام الدولي الضوء على دور تركيا في استغلال الاشتباكات الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان لتشعل الأزمة بينهما.

- وترصد لكم سبق أبرز الأحداث المحلية والعالمية خلال أسبوع:

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15 % للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5 %

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرًا ملكيًا، نص على إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5 % ، وشمل الأمر الملكي تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد على مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

https://sabq.org/5zyc6T

وفاة "قائد للعمل الإنساني" الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال في بيان له: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

https://sabq.org/6BJcnC

خادم الحرمين ينعى الشيخ صباح الأحمد: فقدتُ أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا له في نفسي مكانة عظيمة

نعى خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت؛ وغرد على "تويتر" قائلاً: "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخًا عزيزًا، وصديقًا كريمًا، وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة، وتقدير يستحقه. ‏نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ؛ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية. ‏تعازينا لأهلنا في الكويت. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

https://sabq.org/WTC3sd

أداء صلاة الغائب في الحرمَيْن الشريفَيْن على الشيخ صباح الأحمد

أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء اليوم صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ.

https://sabq.org/DQ9V6N

مجلس الوزراء الكويتي: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت

أعلن تلفزيون دولة الكويت أن مجلس الوزراء الكويتي عقد جلسته الاستثنائية ونادى بالشيخ نواف الأحمد الصباح أميرًا لدولة الكويت.

https://sabq.org/zyx7vn

أمن الدولة: الإطاحة بخلية إرهابية تلقَّى عناصرها التدريب داخل مواقع للحرس الثوري في إيران

صرَّح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات المختصة بالرئاسة بتاريخ 5 / 2 / 1442هـ من الإطاحة بخلية إرهابية، تلقَّى عناصرها خلال الفترة ما بين 9 / 2 إلى 20 / 3 من عام 1439هـ، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات.

https://sabq.org/WgN4cy

اسم الفقيد اللواء "الفغم" يعود لصدارة تريند تويتر في الذكرى السنوية الأولى لوفاته

عاد اسم اللواء الركن عبدالعزيز الفغم ليتصدر الترند في تويتر بعد أن تداول المغردون اسمه اليوم، الذي يتوافق مع مرور عام على إعلان وفاة الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-.

https://sabq.org/g5jpr2

التأمينات: تمديد دعم السعوديين في منشآت "الخاص" المتضررة من كورونا لـ3 أشهر

أعلنت التأمينات الاجتماعية، تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا.

https://sabq.org/2DYms3

"الجمارك" تعفي المركبات الأجنبية داخل المملكة من الغرامات بـ "شرطين"

أعلنت الجمارك السعودية إعفاء المركبات الأجنبية من غرامة مخالفة بقائها عن المدة المسموح لها داخل المملكة بدءًا من 1 أكتوبر 2020 ولمدة 30 يومًا.

https://sabq.org/HMXdqs

"التعليم" تطلق "تطبيق مدرستي" للهواتف الذكية والآيباد

أطلقت وزارة التعليم "تطبيق مدرستي" للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وأتاحته على جميع أنظمة التشغيل للهواتف المحمولة، حيث يمكن الحصول عليه عن طريق متجر "جوجل بلاي" لأجهزة الأندرويد، ومتجر "أبل ستور" لأجهزة الآيفون والآيباد، ومتجر "هواوي".

https://sabq.org/qyRvBQ

"الشورى" يوافق على إدراج عقوبة التشهير بالمتحرشين حسب جسامة الجريمة

وافق مجلس الشورى، على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش حسب جسامة الجريمة.

https://sabq.org/zXVyTL

الإحصاء تُصدر تقرير القوى العاملة للربع الثاني وتكشف معدل البطالة وآثار "الجائحة"

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أنه بسبب جائحة كورونا؛ فقد ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 15.4 ٪ في الربع الثاني من عام 2020م.

وقالت الهيئة: معدل البطالة بين السعوديين 15.4 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ وذلك بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفع معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 9.0 ٪ بزيادة 3.4 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2019م.

https://sabq.org/YPMcFn

رسميًّا.. تفعيل "اعتمرنا" لحجز موعد العمرة والصلاة بالحرم والروضة

أتاحت وزارة الحج والعمرة بشكل فعلي، اليوم، تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة، والذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم 17 / 2 / 1442هـ كمرحلة أولى؛ حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة تحميل تطبيق "اعتمرنا": آيفون - أندرويد .

https://sabq.org/YCMW2m

برئاسة خادم الحرمين .. "العشرين" تعلن عن عقد قمة القادة افتراضيًا يومي 21 و22 نوفمبر

برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تعقد قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020م بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومَي 21 و22 من شهر نوفمبر القادم.

https://sabq.org/NGk3Kr

الرئيس الأمريكي يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد، طبقًا لشبكة "سي ان ان".

وكان "ترامب" قال إنه وزوجته ميلانيا يخضعان للحجر الصحي بعد إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.

https://sabq.org/93cRgC

"الخطوط القطرية" تسجّل خسائر فادحة تقارب الملياري دولار

سجلت الخطوط الجوية القطرية، خسائر فادحة قاربت الملياري دولار، للسنة المالية المنتهية في 31 مارس.

وأبلغت الخطوط الجوية القطرية، الأحد، عن خسائر بلغت سبعة مليارات ريال، أي ما يعادل 1.92 مليار دولار، للسنة المالية المنتهية في 31 مارس، وفقًا لـ"رويترز".

https://sabq.org/pq8c5k

"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب

بقدر البروباجندا التي أظهرتها وسائل الإعلام القطرية لدموع بللت وجنتي أمير قطر تميم بن حمد، حزنًا على رحيل الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت السابق، بقدر الصمت المطبق الذي التزمت به جميع تلك الوسائل عندما تأكد لها أن الأمير لم يبك ولم يحزن ولم تكن وجنتاه مبللتين، وأن الأمير لا يعدو كونه فبركة رخيصة من جهات أرادت إما تسليط الضوء على القلب المرهف لأمير قطر، وإما الإيقاع بمصداقية الإعلام القطري من بوابة الدموع الوهمية للأمير.

https://sabq.org/LH4CdX

بتصريحات مثيرة.. تركيا تستغل الاشتباكات الأخيرة لتشعل أزمة أرمينيا وأذربيجان

استغلّت تركيا الأزمة الأخيرة التي نشبت بين أرمينيا وأذربيجان، الأحد، على جانبي إقليم ناغورنو كاراباخ، وسقوط طائرتين هليكوبتر تابعتين لأذربيجان.

واندلع قتال بين أرمينيا وأذربيجان، حول منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية، وقالت وزارة الدفاع الأرمينية: إنها أسقطت طائرتي هليكوبتر أذربيجانيتين.

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