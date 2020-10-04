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تندحة خميس مشيط.. "الشهراني" خرج من منزله ولم يعد منذ 4 أيام.. والبحث يتواصل

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تندحة خميس مشيط.. "الشهراني" خرج من منزله ولم يعد منذ 4 أيام.. والبحث يتواصل تندحة خميس مشيط.. "الشهراني" خرج من منزله ولم يعد منذ 4 أيام.. والبحث يتواصل
يعاني اعتلالات نفسية.. ويرتدي ثوبًا أزرق.. ومكشوف الرأس.. وليس معه أي إثبات

تندحة خميس مشيط..

تكثف الجهات الأمنية بمركز تندحة التابعة لمحافظة خميس مشيط، وذوو الشاب سعيد سيار الشهراني، جهودهم للبحث عنه، بعد خروجه من منزله بتندحة قبل أربعة أيام دون معرفة وجهته التي توجَّه إليها.

وقال ابن عم المواطن جمعان سيف الشهراني إن "سعيد" فُقد قبل أربعة أيام حينما خرج من منزله، ولم يُعثر له على أثر. وقد تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات. مشيرًا إلى أن ابن عمه يعاني اعتلالات نفسية، ويرتدي ثوبًا أزرق، ومكشوف الرأس، وليس معه أي إثبات.

وأوضح ابن عمه أن عددًا من أقاربه وذويه، إضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه؛ إذ تم إبلاغ الجهات الأمنية بمركز تندحة ومحافظة خميس مشيط.

وناشد عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود الاتصال بالجهات الأمنية، أو الاتصال بالرقم 0595883601.مفقود خميس مشيط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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