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النصر يمتلك فرصة المشاركة بكأس العالم للأندية 2021 .. في هذه الحالة

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النصر يمتلك فرصة المشاركة بكأس العالم للأندية 2021 .. في هذه الحالة النصر يمتلك فرصة المشاركة بكأس العالم للأندية 2021 .. في هذه الحالة

النصر يمتلك فرصة المشاركة بكأس العالم للأندية 2021 .. في هذه الحالة

يمتلك النصر فرصة المشاركة واللعب في بطولة للأندية عام 2021 على الرغم من خسارته في نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.

فقد خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ثلاثة مقاعد ونصف لقارة آسيا في كأس العالم للأندية 2021 في الصين، بحيث يكون هناك مقعد للدولة المضيفة ومقعد لمنطقة غرب آسيا (الفريق المتأهل من منطقة غرب آسيا إلى نهائي دوري أبطال آسيا)، ومقعد لمنطقة شرق آسيا (الفريق المتأهل من منطقة شرق آسيا إلى نهائي دوري أبطال آسيا)، إلى جانب نصف مقعد يتأهل للمنافسة عليه الفريق الفائز من المباراة التي تجمع بين الفريقين الخاسرين في نهائي كل منطقة (قبل نهائي دوري أبطال آسيا).

واعتمد الاتحاد الآسيوي صعود بطل ووصيف دوري أبطال آسيا 2020 إلى جانب نصف مقعد يتأهل للمنافسة عليه الفريق الفائز من المباراة التي تجمع بين الفريقين الخاسرين في نصف النهائي بين منطقتي الشرق والغرب.

وينتظر النصر أن يواجه الخاسر في نصف نهائي البطولة من شرق القارة في مباراة فاصلة على أن يلعب الفائز منهما لقاء الصعود أمام أحد فرق قارة أوقيانوسيا.

يُشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2021 في الصين بنظام جديد، يضم 24 فريقًا للمرة الأولى. وستُقام البطولة خلال الفترة بين شهرَي يونيو ويوليو.دوري أبطال آسيا النصر بطولة كأس العالم للأندية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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