أخبار عاجلة

"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة -
النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل -
"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا -
أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته -
بيل غيتس: هذا موعد عودة الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية -
"فيسبوك" يعلن حظر كل الحسابات المتعلقة بحركة نظرية المؤامرة -
جامعة الإمام تدشّن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.. غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

حجر إلزامي لجميع القادمين لدولة قطر حتى إشعار آخر

Print
حجر إلزامي لجميع القادمين لدولة قطر حتى إشعار آخر حجر إلزامي لجميع القادمين لدولة قطر حتى إشعار آخر

جى بي سي نيوز :- أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، سريان سياسة الحجر الإلزامي لجميع العائدين لدولة قطر وذلك حتى إشعار آخر، مع استمرار تحديث قائمة الدول منخفضة الخطورة من قبل وزارة الصحة العامة وذلك في ظل تصاعد معدل انتشار وباء كوفيد-19 عالميا.
وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في بيان لها  :  إن انتشار وباء كوفيد-19 عالميا وفي دولة قطر قد حتم ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات على عدد من الأصعدة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين والحد من انتشار الوباء، لافتا إلى أن دولة قطر استطاعت تجاوز الذروة وتسطيح المنحنى، مع الحفاظ على أحد أقل معدلات الوفاة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تسجيل 1824 اصابة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة و 52 حالة شفاء في الاردن

تسجيل 1824 اصابة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة و 52 حالة شفاء في الاردن

محتجون يقتحمون أحد المصارف وسط بيروت للمطالبة بأموالهم

محتجون يقتحمون أحد المصارف وسط بيروت للمطالبة بأموالهم

الأسد يتحدث عن "اللجنة الدستورية" ويتهم تركيا بلعب دور فيها

الأسد يتحدث عن "اللجنة الدستورية" ويتهم تركيا بلعب دور فيها

جابر : الاردن قادر على انتاج 10 ملايين كمامة و 20 الف واقي

جابر : الاردن قادر على انتاج 10 ملايين كمامة و 20 الف واقي

شبكة عيون الإخبارية