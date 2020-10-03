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الشركة الدولية للموارد البشرية تنشئ منصة جديدة لخدمة المدربين المعتمدين

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الشركة الدولية للموارد البشرية تنشئ منصة جديدة لخدمة المدربين المعتمدين الشركة الدولية للموارد البشرية تنشئ منصة جديدة لخدمة المدربين المعتمدين
خُصصت دورات لرفع كفاءة الموظفين وزيادة خبرتهم العلمية والعملية

الشركة الدولية للموارد البشرية تنشئ منصة جديدة لخدمة المدربين المعتمدين

أنشأت الشركة الدولية للموارد البشرية منصة جديدة لخدمة المدربين المعتمدين والحاصلين على شهادات التدريب من خلال http://ihracademy.com IHR أكاديمي.

وجاءت هذه الفكرة من أجل دعم المدربين بمختلف التخصصات؛ إذ إن IHR أكاديمي خصصت للدورات التدريبية التي من شأنها رفع كفاءة الموظف، والمساهمة في زيادة خبرته العلمية والعملية.

واستثمرت الشركة الدولية للموارد البشرية في الطاقات البشرية ، وكسبت الرهان في استقطابهم لتقديم دورات متعددة، جعلت من المدرب السعودي اسمًا لا يستهان به في قطاع التدريب والتطوير.الشركة الدولية للموارد البشرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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