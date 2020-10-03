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فلسطين .. إصابة 406 أشخاص جدد بـ "كورونا"

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فلسطين .. إصابة 406 أشخاص جدد بـ "كورونا" فلسطين .. إصابة 406 أشخاص جدد بـ "كورونا"
الفيروس أنهى حياة 11 مريضًا خلال يوم

فلسطين .. إصابة 406 أشخاص جدد بـ

سجلت الأراضي الفلسطينية 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب ما ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم (السبت).

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن قطاع غزة سجل العدد الأعلى من إصابات اليوم بإجمالي 114 حالة، تلته مدينة القدس وضواحيها بواقع 97 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأضافت أن هناك 51 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ52013 . الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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