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"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
بيل غيتس: هذا موعد عودة الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
"فيسبوك" يعلن حظر كل الحسابات المتعلقة بحركة نظرية المؤامرة
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
جامعة الإمام تدشّن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.. غداً
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
الحصيني عن أمطار الأربعاء وليلة الخميس: متفاوتة من مكان إلى آخر
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
كوريا الجنوبية: 114 إصابة جديدة بكوفيد-19 والإجمالي ارتفع إلى 24,353
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:13 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تراجع الأسواق الأوروبية عقب إصابة ترامب
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 03 أكتوبر 2020 09:01 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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