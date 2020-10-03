القيادة تطمئن على صحة الرئيس الأمريكي بعد إصابته بفيروس كورونا

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عبر برقيتَيْن من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية للرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب؛ وذلك إثر نبأ إصابته والسيدة حرمه بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد؛ ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة، قال فيها: "بلغني نبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، متمنيًا الشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية".خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الرئيس الأمريكي فيروس كورونا الجديد