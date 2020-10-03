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"توي العالمية" تلغي جميع رحلاتها إلى تركيا بسبب التلاعب في أعداد مصابي كورونا

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"توي العالمية" تلغي جميع رحلاتها إلى تركيا بسبب التلاعب في أعداد مصابي كورونا "توي العالمية" تلغي جميع رحلاتها إلى تركيا بسبب التلاعب في أعداد مصابي كورونا
"ذا صن": وثيقة مسربة كشفت أن الإصابات أعلى 20 مرة من الأرقام الرسمية

قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن مجموعة توي العالمية Tui ألغت جميع الرحلات للمسافرين حاليًا في البلاد حتى الساعة الـ4 صباح يوم السبت للعودة إلى ديارهم، أو مواجهة 14 يومًا من العزلة الذاتية.

وتفصيلاً، أوضحت الصحيفة أن معدل الإصابة بالفيروس التاجي في تركيا بلغ 23 حالة لكل 100.000 مواطن خلال الأيام السبعة الماضية؛ ما جعله أقل بكثير من عتبة البالغة 20. ومع ذلك ظهرت وثيقة مسربة هذا الأسبوع تشير إلى أن الإصابات في البلاد "أعلى 20 مرة من الأرقام الرسمية".

ويتعيّن على المسافرين الذين يدخلون المملكة المتحدة من تركيا الحجر الصحي لمدة أسبوعين بدءًا من اليوم السبت. وأي شخص يعود إلى المملكة المتحدة بعد الساعة الرابعة صباحًا يوم السبت 3 أكتوبر سيتعين عليه عزل نفسه لمدة 14 يومًا.

وأكدت الصحيفة أنه لم يكن من المتوقع أن تضاف تركيا إلى القائمة؛ إذ إن أعداد الإصابة المعلنة بها أقل بكثير من 20 لكل 100000 علامة، التي تستخدمها الحكومة لتحديد ما إذا كانت ستضيف بلدًا إلى قائمة الحجر الصحي، لكن القرار يشير إلى أن الحكومة لا تثق في تقارير في تركيا بعد أن أقرت بأنها لم تكشف عن الحجم الهائل للحالات الجديدة.

وستؤدي الإضافة المفاجئة إلى القائمة إلى إلقاء خطط العديد من المسافرين في الهواء؛ إذ يتدافع البريطانيون بالفعل للوصول إلى المنزل قبل يوم السبت.

وقد يفرض على المصطافين غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني لفشلهم في عزل أنفسهم عند عودتهم.

وتعني قواعد الحجر الصحي أيضًا أن بعض الأشخاص لن يعودوا قادرين على السفر إلى الخارج بعد الآن، وقد يحتاجون إلى إلغاء رحلاتهم.فيروس كورونا الجديد تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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