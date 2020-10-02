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"إغاثي الملك سلمان" يسلم اليمن أجهزة (PCR) للكشف عن كورونا

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"إغاثي الملك سلمان" يسلم اليمن أجهزة (PCR) للكشف عن كورونا "إغاثي الملك سلمان" يسلم اليمن أجهزة (PCR) للكشف عن كورونا
من المقرر توزيعها على مأرب والمهرة وشبوة وسقطرى ومنفذ الوديعة

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية، 5 أجهزة (PCR) للكشف عن حالات المستجد، إضافة إلى مستلزمات محاليل طبية أخرى.

وسيتم توزيع هذه المساعدات في محافظات مأرب، والمهرة، وشبوة، وسقطرى، ومنفذ الوديعه؛ بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان لمواجهة تفشي فيروس الوباء بين أفراد الشعب اليمني.

وثمّن وزير الصحة والسكان اليمني، الدكتور ناصر باعوم، الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة في المركز للقطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية؛ مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة ستساهم في الحد من التصدي من انتشار الفيروس.

وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة مأرب عبدالرحمن الصيعري، أن هذه الأجهزة والمستلزمات والمحاليل الطبية، ستعزز عمل الكادر الصحي باليمن للتصدي لهذه الجائحة؛ مشيرًا إلى أن هناك مزيدًا من الدفعات والمساعدات ستصل خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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