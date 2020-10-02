أخبار عاجلة

"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة -
النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل -
"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا -
أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته -
بيل غيتس: هذا موعد عودة الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية -
"فيسبوك" يعلن حظر كل الحسابات المتعلقة بحركة نظرية المؤامرة -
جامعة الإمام تدشّن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.. غداً -
الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
الحصيني عن أمطار الأربعاء وليلة الخميس: متفاوتة من مكان إلى آخر -
كوريا الجنوبية: 114 إصابة جديدة بكوفيد-19 والإجمالي ارتفع إلى 24,353 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيران: 187 وفاة و3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Print
إيران: 187 وفاة و3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا إيران: 187 وفاة و3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا
حسب البيانات الرسمية: حصيلة الوفيات 26567 والإصابات 464596

إيران: 187 وفاة و3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، وفاة 187 شخصاً خلال اليوم الماضي، وتسجيل 3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب الأرقام والبيانات الرسمية، ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء، إلى 26567 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 464596.

وقالت الوزارة إن 4137 مصاباً بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، طبقاً لـموقع "RT" الروسي.

وأعلنت أن 30 إقليماً من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير؛ 26 إقليماً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي ؛ و4 أقاليم في حالة تأهب من جرّاء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.إيران فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

دراسة مبكرة تظهر نتائج واعدة للعلاج بمزيج من الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا

دراسة مبكرة تظهر نتائج واعدة للعلاج بمزيج من الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا

مساء dmc - الصحة العالمية: قد نحصل على لقاح ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام

مساء dmc - الصحة العالمية: قد نحصل على لقاح ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام

موريتانيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية