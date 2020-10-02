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"تعليم الأفلاج" يستعرض عناصر النجاح بعد مرور 5 أسابيع

أشاد أولياء أمور وتربويون بتجربة التعليم عن بعد عبر منصة "مدرستي" التي كسرت حاجزي الزمان والمكان ووصلت خلال أسابيع خمسة إلى كل مكان يتواجد به الطالب.

وقال تقرير في فيديو أصدره "تعليم الأفلاج"، استطلع خلاله آراء قادة مدارس وأولياء أمور طلبة ومعلمين، إن التجربة حظيت بإشادة الجميع، حيث ترجم هذا النجاح قصة إنجاز لجيل الغد بعدما استطاعت المنظومة أن تصل إلى كل الأماكن التي يتواجد فيها الطلاب.

وأشار التقرير إلى تقديم محتوى دراسي تفاعلي متكامل، مما يعتبر تجربة تعليمية رائدة اختصرت الزمان والمكان .

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, قد أكد أن التعليم "عن بُعد" أصبح خياراً استراتيجياً للمستقبل؛ مما يتطلب استمرار العمل على تطويره، وتبني ثقافة التغيير داخل المجتمع للتعامل مع البيئة التعليمية الإلكترونية دون ربطها بالأحداث أو الأزمات .