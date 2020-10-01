من اليوم.. السوق المالية تفتح باب التقديم للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية

★ ★ ★ ★ ★

قالت: على أن تكون منتجاتهم تعزز الابتكار وتحقق الكفاءة والمنافسة وتوفر حلولًا أفضل

أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح باب التقديم لاستقبال طلبات الدفعة الرابعة للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية ابتداء من اليوم الخميس الموافق 1/10/2020 م وحتى تاريخ 15/ 4/ 1442هـ الموافق 30/ 11/ 2020م.

وقالت الهيئة في بيان لها إن ذلك يأتي استمرارًا لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وحرصًا من الهيئة على مواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة، وسعيًا منها إلى تطوير منتجات جديدة ودعم صناعة التقنية المالية (FinTech) في السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ الموافق 31/ 7/ 2003م، وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 23/ 4/ 1439هـ الموافق 10/ 1/ 2018م.

ودعت الهيئة كل المهتمين بالتقنية المالية ورواد الأعمال، إلى التقدم بطلب الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية؛ على أن تكون منتجاتهم تعزز الابتكار في التقنية المالية وتحقق النمو والكفاءة والمنافسة، وتوفر حلولًا أفضل للمطابقة والالتزام وإدارة المخاطر في السوق المالية بالمملكة، وتتطلع الهيئة لاستقبال نماذج جديدة تنوع من أدوات الاستثمار والتمويل في السوق المالية بالمملكة.

وفي هذا الصدد عملت الهيئة على توفير البيئة التنظيمية المحفزة لطرح منتجات استثمارية جديدة، بما يتناسب مع مستوى نضج السوق المالية السعودية، ويلبي الاحتياجات المختلفة للمتعاملين في السوق. كما دعمت الهيئة التقنية المالية بتوفير إطار تنظيمي مبسط لاستقطاب نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة التي تفتح آفاقًا جديدة لتسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار؛ سعيًا منها لبناء كيانات اقتصادية تعزز من العمق والتنوع للقطاع المالي ومتماشية، مع مستهدفات ومحاور برنامج تطوير القطاع المالي إحدى البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بإطلاق مختبر التقنية المالية في ديسمبر 2017م، وهي إحدى الخطوات المهمة التي تهدف لدعم وتطوير الابتكار في مجال التقنية المالية في السوق المالية السعودية، وتمكين مطوري تطبيقات التقنية المالية من تجربة منتجات وخدمات التقنية المالية المبتكرة؛ وفقًا لمعايير وأطر زمنية محددة، واستقبل مختبر التقنية المالية الدفعة الأولى من طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية في شهر فبراير من عام 2018م، واستمرت الهيئة في جهودها باستقبال طلبات أخرى على دفعات متفرقة، وأصدر مجلس هيئة السوق المالية موافقته على إصدار 12 تصريحًا لتجربة التقنية المالية لتقديم خمسة منتجات مختلفة؛ وذلك في مجالات خدمات تمويل الملكية الجماعية وخدمات المستشار الآلي وخدمات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها، والتصريح على استخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) لترتيب إصدار الأوراق المالية وحفظها ومنصة التداول الاجتماعي.هيئة السوق المالية السوق المالية