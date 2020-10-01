مودرنا: الاختبارات السريرية للقاح كورونا لن تظهر نتائج قبل 25 نوفمبر

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استبعدت أي تسويق تجاري قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر

أعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية أن الاختبارات السريرية على لقاحها التجريبي ضد كوفيد-19، وهي بين الأكثر تقدمًا؛ لن تظهر نتائج قبل 25 نوفمبر، مستبعدة بالتالي أي تسويق تجاري لهذا اللقاح قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في 3 نوفمبر.

وقال المدير العام لشركة "مودرنا"، ستيفان بانسيل، خلال مؤتمر نظمته صحيفة "فايننشال تايمز": "ستكون لدينا بيانات سلامة كافية في 25 نوفمبر؛ لنتمكن من تقديم طلب طارئ لإدارة الغذاء والدواء، بشرط أن تكون بيانات السلامة جيدة، أي أن يعتبر اللقاح آمنًا".

وتجري "مودرنا"، إضافة إلى شركتي "فايزر" و"جونسون أند جونسون" المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحات تجريبية للفيروس، يتم خلالها حقن عشرات آلاف المتطوعين باللقاح، وعدد مماثل لهم بلقاح وهمي؛ وذلك للتحقق من فعالية اللقاح وسلامته.

وهناك لقاح رابع في الولايات المتحدة بلغ هذه المرحلة الثالثة؛ لكن التجارب السريرية عليه علقت مؤقتًا، وهو لقاح تطوره شركة "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وعبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مرات عدة عن أمله في التوصل إلى لقاح قبل انتخابات 3 نوفمبر؛ مما أثار مخاوف لدى خبراء الصحة العامة من ممارسة "ضغوط سياسية" على العملية التنظيمية لاعتماد اللقاحات؛ وفق ما نقلته "فرانس برس".

ووحدها شركة "فايزر" تتوقع تحقيق نتائج بحلول نهاية أكتوبر، أي قبل أيام من تاريخ الاقتراع؛ مما يسمح للشركة فورًا بإيداع طلب ترخيص من إدارة الغذاء والدواء.

وينص بروتوكول الاختبارات على إجراء تحليل للمعطيات سريع نسبيًا؛ لكن علماء وإحصائيين في مجال البيولوجيا وخبراء في الاختبارات السريرية حذروا من مخاطر منح اعتماد متسرع، وفضلوا اختبار اللقاح لبضعة أشهر إضافية؛ للتأكد من فعاليته وآثاره الجانبية المحتملة.فيروس كورونا الجديد