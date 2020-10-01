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إحصاءات "رويترز" عن كورونا في العالم: مليون وفاة و34 مليون مصاب بـ210 دول

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إحصاءات "رويترز" عن كورونا في العالم: مليون وفاة و34 مليون مصاب بـ210 دول إحصاءات "رويترز" عن كورونا في العالم: مليون وفاة و34 مليون مصاب بـ210 دول
الولايات المتحدة بـ7 ملايين إصابة والهند الثانية بـ6 ملايين والبرازيل الثالثة 4 ملايين

إحصاءات

طبقًا لإحصاءات وكالة "رويترز"، تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عالميًّا، مليون حالة وفاة؛ بينما يكاد عدد الإصابات به أن يلامس 34 مليونًا.

ووفقًا لإحصاءات أجرتها الوكالة؛ فإن مليونًا و8245 شخصًا توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ بينما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 33.75 مليون شخص.

وقالت "رويترز" إنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة، مسجلة ما يزيد على سبعة ملايين و219 ألف إصابة؛ في حين تجاوز إجمالي عدد حالات الوفاة هناك 206 آلاف حالة.

وجاءت الهند ثانية من حيث عدد المصابين، مسجلة أكثر من ستة ملايين و225 ألف حالة؛ بينما تجاوز إجمالي عدد حالات الوفاة 97 ألف حالة.

وحلت البرازيل ثالثة من حيث عدد المصابين مسجلة أكثر من أربعة ملايين و777 ألف إصابة، بينما قارب عدد حالات الوفاة 143 ألف حالة، وهي بذلك تُعَد ثانية أكبر بلد في عدد الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت في المركز الرابع من حيث عدد المصابين؛ إذ تم تسجيل ما يزيد على مليون و176 ألف إصابة فيها، بينما تجاوز عدد حالات الوفاة 20 ألف حالة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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