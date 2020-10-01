زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب قبالة جزيرة تونغا في المحيط الهادئ

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لا خطر من حدوث أمواج مد عالية "تسونامي" في المناطق الساحلية

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر، قبالة جزيرة تونغا في المحيط الهادئ أمس.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن مركز الزلزال يقع على عمق 35 كيلومترًا وعلى بعد 210 كيلومترات شمال شرق نوكوالوفا عاصمة الجزيرة.

وأوضح سكان في العاصمة أنهم شعروا بالزلزال لكنهم لم يبلغوا عن وقوع أضرار، كما أفاد مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ، بأن لا خطر بحدوث أمواج مد عالية (تسونامي) في المناطق الساحلية القريبة جراء الزلزال.زلزال