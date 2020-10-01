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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية
هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية؛ في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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