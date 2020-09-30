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"الشورى" يطالب بإلزام الصيدليات بصرف الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بالوصفة

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"الشورى" يطالب بإلزام الصيدليات بصرف الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بالوصفة "الشورى" يطالب بإلزام الصيدليات بصرف الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بالوصفة
دعا "الغذاء والدواء" لوضع نظام للدراسات السريرية يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى

طالَبَ مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440/ 1441هـ، "الهيئة" بمراجعة استراتيجيتها في ضوء المستجدات والعمل مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات المعنية الأخرى، لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية.

كما طالب، الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع نظام للدراسات السريرية؛ بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم.

وقال: على الهيئة العامة للغذاء والدواء ضرورة مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية، وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان.

وأضاف "الشورى": يجب على الهيئة العامة للغذاء والدواء إلزام شركات ومصانع الأدوية باشتراطات تغليف أقراص الدواء بالتغليف الآمن للأطفال، وعليها كذلك التعاون مع وزارة الصحة، وإلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج.

وطالب المجلسُ، الهيئة العامة للغذاء والدواء، بإجراء دراسات لتقويم قراراتها وإنجازاتها ومدى فعالية تطبيقها على البيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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