"تصفية" وشركة "المحافظ العقارية" توقعان اتفاقية تسويق أرض كورنيش الدمام

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وجهة مستقبلية ومحطة يحط فيها المستثمرون رحالهم من أجل تحقيق الأحلام

تستعد "المحافظ العقارية" في الوقت القريب لإطلاق الحملة التسويقية لأرض كورنيش الدمام. وقد أعرب عبدالرحمن السيف المدير التنفيذي للمحافظ العقارية، عن شكره للجنة المساهمات العقارية، على الثقة التي هي محطّ فخر واعتزاز، والتي تشكل أيضًا دافعًا أساسيًّا للعمل بجد واجتهاد على الخطة التسويقية لأرض كورنيش الدمام؛ وذلك لمصلحة مساهمي مساهمات عثمان بن حسن.

هذا وتشكّل الأرض أهمية كبرى عبر موقعها المميز على طريق الخليج ومساحتها التي تهيئ الفرص الاستثمارية المتفردة وشوارعها الأربعة التي تحيط بها وعناصر الجذب المتعددة.

ولأن أرض كورنيش الدمام هي لؤلؤة ثمينة على البحر؛ ستكون الأنظار موجهة إلى هذه اللؤلؤة على نسق أمواج البحر التي هي بين مد وجزر؛ وذلك لرغبة المستثمرين في معانقة هذه اللؤلؤة المتفردة والمتألقة المتلألئة وسط مدينة الدمام.

تُعد أرض كورنيش الدمام وجهة مستقبلية ومحطة يحطّ فيها المستثمرون رحالهم من أجل تحقيق الأحلام إلى واقع متجسد يجذب كل أطياف المجتمع؛ لأنها الفرصة التي تهب برياح البحر وهديره، وتتشكل مثل أي قلعة رملية على شاطئ الدمام؛ كإطلالة ساحرة أطلقنا عليها اسم [لافيستا] الدمام، ومثل ترقب البحر بأمواجه التي بين جيئة وذهاب، يبدأ الترقب حول قرب إعلان موعد المزاد العلني لهذه الأرض.تصفية لجنة المساهمات العقارية المحافظ العقارية