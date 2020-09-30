الأمطار تواعد الباحة.. والمدني: ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية

★ ★ ★ ★ ★

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).

بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998؛ للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة