"مرسيدس" تستعد لإطلاق نسخ فاخرة من "E-class" الشهيرة بهذا السعر

★ ★ ★ ★ ★

زُودت بممتصات صدمات جديدة ومساحة داخلية أكبر بشكل ملحوظ

تستعد شركة مرسيدس لإطلاق نسخ خاصة من سيارات "E- class" الفاخرة في روسيا وعدد من البلدان الأخرى.

وتأتي نسخ السيارات الجديدة بالعديد من التعديلات مقارنة بنسح "E-class" الحالية، فهيكلها أطول بمقدار 14 سم؛ إذ يصل طوله إلى أكثر من 5 أمتار بقليل، ولديها العديد من ملامح سيارات الفئة الفاخرة Mercedes- Maybach S، كما زودت بممتصات صدمات جديدة، وازدادت مساحتها الداخلية بشكل ملحوظ.

أما من الداخل -بحسب "روسيا اليوم"- فأتت هذه المركبات آية في الفخامة والتطور، وحصلت على إنارة داخلية مميزة يمكن التحكم بألوان إضاءتها وفقًا لرغبة الركاب، وزُوّدت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة عملاقة تعمل باللمس تمتد على معظم عرضها تقريبًا.

وحصلت هذه السيارات على حساسات وأنظمة أمان تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيًّا؛ لحمايتها من الحوادث، وعلى مقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدليك للركاب، ويمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة إلكترونية متطورة، إضافة إلى حساسات للإضاءة والمطر، وكاميرات ترصد محيط الهيكل بالكامل.

وستتوفر هذه السيارات بعدة نماذج: نموذج E 260 L سيحصل على محركات بسعة 1.5 لتر، وعزم 184 حصانًا، ونموذج E 300 L سيطلق بمحركات بسعة لترين بعزم 258 حصانًا، ونموذج E 350 L المزود بمحركات بسعة 2.0 لتر بعزم 299 حصانًا.

وستطرح منها نسخ E 300 e L المزودة بمحركات هجينة بعزم 211 حصانًا، أما أسعارها فستبدأ من 63 ألف دولار.

شركة مرسيدس E- class