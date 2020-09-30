أخبار عاجلة

إمارة المدينة: لجنة إزالة التعديات الرئيسية تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي -
الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات -
الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة -
"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية لـ"البيئة التنظيمية التجريبية" لتطبيقات التوصيل "sandbox" -
إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف -
"الجبير" يودّع سفير سلطنة عمان ويستقبل سفيرة هولندا المعينة -
في حادثين منفصلين بالباحة.. وفاتان وإصابتان و"الهلال الأحمر" يباشر -
تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا -
جازان.. سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية دون إصابات -
شاهد.. الجناح الفخم الذي يعالج فيه "ترامب" من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

توطين الوظائف بنجران تنفّذ جولات ميدانية على محال بيع الألعاب

Print
توطين الوظائف بنجران تنفّذ جولات ميدانية على محال بيع الألعاب توطين الوظائف بنجران تنفّذ جولات ميدانية على محال بيع الألعاب
حصرت اللجنة 14 فرصة عمل يجري تجهيزها لشغلها بالسعوديين

توطين الوظائف بنجران تنفّذ جولات ميدانية على محال بيع الألعاب

نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات ميدانية على محال بيع الألعاب، لمتابعة تطبيق قرار التوطين الوظائف بها.

وأوضح أمين عام لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة ٣٥ محلًّا، سجلت خلالها 27 موظفًا سعوديًّا منهم 3 موظفات سعوديات؛ فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في المحلات ٢٦ عاملًا من مختلف الجنسيات، كما تم ضبط ٨ مخالفات بحق عمالة وافدة كانت تعمل في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين؛ مبينًا أن اللجنة حصرت 14 فرصة عمل يجري تجهيزها لشغلها بالسعوديين، كما أن نسبة التوطين في النشاط بلغت ٥١%.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين

بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين

"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام

"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام

شبكة عيون الإخبارية