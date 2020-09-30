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1283 قسطرة و50 عملية قلب مفتوح في مركز القلب في عرعر

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1283 قسطرة و50 عملية قلب مفتوح في مركز القلب في عرعر 1283 قسطرة و50 عملية قلب مفتوح في مركز القلب في عرعر
استقبل 811 مريضًا محولًا من خارج المنطقة و10887 مراجعًا للعيادات

1283 قسطرة و50 عملية قلب مفتوح في مركز القلب في عرعر

أجرى مركز القلب في عرعر، 50 عملية قلب مفتوح، و1283 عملية قسطرة قلبية، كما بلغ عدد مرضى التصوير الطبي 8061 مريضًا، واستقبل المركز عدد 811 مريضًا محولًا من خارج المنطقة.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز أكثرَ من 18000 مستفيد خلال العام الماضي؛ حيث بلغ عدد مراجعي العيادات 10887 مراجعًا ومراجعة.

يُذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة، وهي: مركز للقلب، و3 مراكز للسكري، و3 مراكز للكلى، و3 مراكز للأسنان، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، تتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة؛ مثل جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.مركز القلب عرعر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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