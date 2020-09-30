أخبار عاجلة

إمارة المدينة: لجنة إزالة التعديات الرئيسية تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي -
الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات -
الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة -
"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية لـ"البيئة التنظيمية التجريبية" لتطبيقات التوصيل "sandbox" -
إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف -
"الجبير" يودّع سفير سلطنة عمان ويستقبل سفيرة هولندا المعينة -
في حادثين منفصلين بالباحة.. وفاتان وإصابتان و"الهلال الأحمر" يباشر -
تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا -
جازان.. سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية دون إصابات -
شاهد.. الجناح الفخم الذي يعالج فيه "ترامب" من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تركيا.. اعتقال صحفييْن نشرا خبرًا بعنوان "عصابة اغتصاب بحزب العدالة"

Print
تركيا.. اعتقال صحفييْن نشرا خبرًا بعنوان "عصابة اغتصاب بحزب العدالة" تركيا.. اعتقال صحفييْن نشرا خبرًا بعنوان "عصابة اغتصاب بحزب العدالة"
بناءً على بلاغ مقدم من الأشخاص المزعوم تورطهم في بلدة كارتابه بإسطنبول

تركيا.. اعتقال صحفييْن نشرا خبرًا بعنوان

أوقفت السلطات في تركيا صحفيين، بعد نشر خبر عن واقعة استغلال جنسي، متضمنة أسماء المتورطين فيها.

وتحركت قوات الأمن بناءً على بلاغ مقدم من الأشخاص المزعوم تورطهم في واقعة الاستغلال الجنسي في بلدة كارتابه بإسطنبول، والواردة أسماؤهم في خبر بعنوان: "عصابة اغتصاب حزب العدالة والتنمية في كارتابه".

وبحسب صحيفة "زمان" التركية؛ فإنه بعد اعتقال الصحفيين فرقان بوستان مالك جريدة "خلق" المحلية في مدينة كوجالي، ومدير تحرير الجريدة بولنت كاراجوز، نشرت النيابة العامة في مدينة كوجالي، بيانًا أوضحت فيه أن عملية اعتقال بوستان وكاراجوز تمت بتهمة الافتراء.

وأوضحت النيابة العامة أن السلطات المختصة لا تُجري أي تحقيقات بشأن الأشخاص المزعوم تورطهم في الواقعة؛ مؤكدة أن الأشخاص المذكورين في الخبر لم يتم إلقاء القبض عليهم أو استدعاؤهم للإدلاء بأقوالهم.

أما مدير تحرير الجريدة بولنت كاراجوز؛ فقد دافع عن نفسه، قائلًا: "تعرضت فتاة تدعى ه.ي. مقيمة في بلدة كارتابه، للاغتصاب أكثر من مرة منذ سن 13 عامًا. ونحن كغيرنا من المواقع المحلية، نشرنا الخبر على الإنترنت. لم أقذف أو أفتري على أحد. ولا أعترف بالتهم الموجهة لي".تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية