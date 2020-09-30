أخبار عاجلة

إمارة المدينة: لجنة إزالة التعديات الرئيسية تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي -
الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات -
الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة -
"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية لـ"البيئة التنظيمية التجريبية" لتطبيقات التوصيل "sandbox" -
إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف -
"الجبير" يودّع سفير سلطنة عمان ويستقبل سفيرة هولندا المعينة -
في حادثين منفصلين بالباحة.. وفاتان وإصابتان و"الهلال الأحمر" يباشر -
تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا -
جازان.. سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية دون إصابات -
شاهد.. الجناح الفخم الذي يعالج فيه "ترامب" من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الطائف.. نجاح 3 تدخلات جراحية متطورة لـ"خمسيني" أصيب بـ"كورونا"

Print
عانى من تجمعات صديدية متعددة بالتجويف البلوري الصدري

الطائف.. نجاح 3 تدخلات جراحية متطورة لـ

نجح فريق جراحي متخصص في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في إنقاذ حياة خمسيني أصيب بفيروس "كورونا"، وعانى من تجمعات صديدية متعددة في التجويف البلوري الصدري.

فريق الجراحة أجرى ثلاثة تدخلات جراحية تنظيرية متطورة بالصدر؛ باستخدام التقنيات المتقدمة في الجراحة والعلاج، بدأت بإجراء جراحة عاجلة باستخدام منظار الصدر الجراحي، وتم خلالها تفريغ التجويف البلوري الصدري من التجمعات الصديدية المتعددة، وتقشير الغشاء البلوري والتعامل مع ناصور شعبي بلوري متعدد.

وتكللت جهود الفريق الجراحي بالنجاح؛ فيما استغرقت فترة العلاج والتعافي للمريض قرابة الـ6 أسابيع، وبعد تحسن حالة المريض الملحوظة، غادر التنويم، وتتم متابعة حالته حاليًا من قِبَل فِرَق الطب المنزلي.

مجمع الملك فيصل الطبي الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين

بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين

"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام

"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام

شبكة عيون الإخبارية