الطائف.. نجاح 3 تدخلات جراحية متطورة لـ"خمسيني" أصيب بـ"كورونا"

★ ★ ★ ★ ★

عانى من تجمعات صديدية متعددة بالتجويف البلوري الصدري

نجح فريق جراحي متخصص في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في إنقاذ حياة خمسيني أصيب بفيروس "كورونا"، وعانى من تجمعات صديدية متعددة في التجويف البلوري الصدري.

فريق الجراحة أجرى ثلاثة تدخلات جراحية تنظيرية متطورة بالصدر؛ باستخدام التقنيات المتقدمة في الجراحة والعلاج، بدأت بإجراء جراحة عاجلة باستخدام منظار الصدر الجراحي، وتم خلالها تفريغ التجويف البلوري الصدري من التجمعات الصديدية المتعددة، وتقشير الغشاء البلوري والتعامل مع ناصور شعبي بلوري متعدد.

وتكللت جهود الفريق الجراحي بالنجاح؛ فيما استغرقت فترة العلاج والتعافي للمريض قرابة الـ6 أسابيع، وبعد تحسن حالة المريض الملحوظة، غادر التنويم، وتتم متابعة حالته حاليًا من قِبَل فِرَق الطب المنزلي.

مجمع الملك فيصل الطبي الطائف