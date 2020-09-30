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جلس تنمية أبو عريش يعتمد كشف الإيرادات والمصروفات واستكمال مشروع التحول الرقمي

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جلس تنمية أبو عريش يعتمد كشف الإيرادات والمصروفات واستكمال مشروع التحول الرقمي

قدّم مجلس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبو عريش، شكره وتقديره، لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ إثر صدور قرار التمديد للمجلس، وأكد أعضاء المجلس العزم على مواصلة العمل لتحقيق أهداف اللجنة في تنمية المجتمع المحلي في أبو عريش.

وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي، أن المجلس اعتمد خلال اجتماعه الدوري مساء أمس بمقر اللجنة، كشف حساب الإيرادات والمصروفات، واستكمال المرحلة الأخيرة لمشروع التحول الرقمي الذي يشمل إنشاء منصة إلكترونية، وتحويل اللجنة للجنة ذكية؛ لتطوير خدماتها الإلكترونية ووضع الحلول التقنية لخدمة المستفيدين، مع مراعاة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، وإنشاء تطبيقات على الأجهزة الذكية ومنصة إلكترونية لتنفيذ الفعاليات بكل يسر وسهولة؛ بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المجلس أقر أيضًا تفويض رئيس اللجنة بالتوقيع مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمويل مشروع الاستدامة.

من جهة أخرى، كرّم رئيس مجلس إدارة لجنة تنمية أبو عريش، أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على جهودها المتميزة في إنجاح برامج وفعاليات اللجنة.

جلس تنمية أبو عريش يعتمد كشف الإيرادات والمصروفات واستكمال مشروع التحول الرقمي

جلس تنمية أبو عريش يعتمد كشف الإيرادات والمصروفات واستكمال مشروع التحول الرقمي

جلس تنمية أبو عريش يعتمد كشف الإيرادات والمصروفات واستكمال مشروع التحول الرقمي

جلس تنمية أبو عريش يعتمد كشف الإيرادات والمصروفات واستكمال مشروع التحول الرقمي

جلس تنمية أبو عريش يعتمد كشف الإيرادات والمصروفات واستكمال مشروع التحول الرقمي

جلس تنمية أبو عريش يعتمد كشف الإيرادات والمصروفات واستكمال مشروع التحول الرقمي

جلس تنمية أبو عريش يعتمد كشف الإيرادات والمصروفات واستكمال مشروع التحول الرقمي

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية أبو عريش

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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