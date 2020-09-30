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خبير يحدد: هذه هي كمية الشاي التي يمكن تناولها يوميًّا دون ضرر

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خبير يحدد: هذه هي كمية الشاي التي يمكن تناولها يوميًّا دون ضرر خبير يحدد: هذه هي كمية الشاي التي يمكن تناولها يوميًّا دون ضرر
باعتباره مشروبًا صحيًّا يحتوي على نسبة مثالية من الكافيين ومضادات الأكسدة

خبير يحدد: هذه هي كمية الشاي التي يمكن تناولها يوميًّا دون ضرر

يعتبر مشروب الشاي بأنواعه من المشروبات التقليدية للعديد من الشعوب حول العالم، ويتم تناوله لمرات عديدة خلال اليوم الواحد.

وحدد طبيب الغدد الصماء الروسي ميخائيل بوغومولوف في مقابلة مع صحيفة "AiF" مقدار الشاي الذي يمكن تناوله يوميًّا دون الإضرار بالصحة.

ووفقًا للخبير الروسي، يمكن للشخص البالغ أن يتناول 400 مليغرام من الكافيين يوميًّا دون الإضرار بالصحة؛ لافتًا إلى أنه نظرًا لأن هذه المادة لا توجد فقط في الشاي والقهوة ولكن أيضًا في الكولا ومشروبات الطاقة والكاكاو والشوكولاتة، لسهولة حساب الاستهلاك اليومي من الكافيين؛ فقد وضعنا وحدة قهوة تحتوي على 100 مليغرام من الكافيين".

ويحتوي لتر من الشاي المخمر بشكل ضعيف على حوالى 1 من وحدة قهوة؛ لذلك يمكن شرب ما يقرب من 4 لترات من هذا المشروب يوميًّا. أما الشاي المخمر بشكل متوسط؛ فوحدة القهوة فيه ستكون في حوالى نصف لتر من المشروب، وفي هذه الحالة سيكون الحد أكثر قليلًا من لترين. في المقابل، ستكون الجرعة اليومية من الشاي القوي المحتوي على 4 وحدات قهوة حوالى 1.8 لتر.

وخلُص الطبيب -بحسب "سبوتنيك عربي"- إلى أنه "باختصار؛ الشاي مشروب صحي للغاية يحتوي على نسبة مثالية من الكافيين: من الصعب تناول جرعة زائدة منه، وفي نفس الوقت سوف تحصل على الكثير من مضادات الأكسدة المفيدة من الشاي".مشروب الشاي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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