أخبار عاجلة

إمارة المدينة: لجنة إزالة التعديات الرئيسية تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي -
الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات -
الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة -
"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية لـ"البيئة التنظيمية التجريبية" لتطبيقات التوصيل "sandbox" -
إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف -
"الجبير" يودّع سفير سلطنة عمان ويستقبل سفيرة هولندا المعينة -
في حادثين منفصلين بالباحة.. وفاتان وإصابتان و"الهلال الأحمر" يباشر -
تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا -
جازان.. سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية دون إصابات -
شاهد.. الجناح الفخم الذي يعالج فيه "ترامب" من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. cnn arabic

كانت فضيحة.. شاهد رد فعل مراسلي CNN بعد أول مناظرة بين ترامب وبايدن

Print
مواضيع متعلقة
عوامل تزيد من خطورة إصابة ترامب بكورونا.. ما الإجراءات التي يجب أن يتخذها؟

عوامل تزيد من خطورة إصابة ترامب بكورونا.. ما الإجراءات التي يجب أن يتخذها؟

نظرة حصرية لـCNN على المختبر السري الذي أنتج لقاح فيروس كورونا في روسيا

نظرة حصرية لـCNN على المختبر السري الذي أنتج لقاح فيروس كورونا في روسيا

قد يخدعك الطبق هل تجرب مثلجات السباغيتي في ألمانيا؟

قد يخدعك الطبق هل تجرب مثلجات السباغيتي في ألمانيا؟

قبل إصابته بكورونا.. هكذا قلل ترامب من خطورة الفيروس طوال هذا العام

قبل إصابته بكورونا.. هكذا قلل ترامب من خطورة الفيروس طوال هذا العام

شبكة عيون الإخبارية