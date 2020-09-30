"السديس" يوجّه بزيادة مكافآت طلاب معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي

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لتشجيع الطلاب والطالبات وتطوير قدراتهم وتحفيزهم للاستزادة من طلب العلم

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بزيادة مكافآت طلاب معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي؛ بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة.

وأكد "السديس" أن زيادة المكافآت تأتي في إطار الحرص والاهتمام بتشجيع الطلاب والطالبات وتطوير قدراتهم، وتحفيزهم للاستزادة من طلب العلم؛ مبينًا أن الرئاسة لن تدّخر جهدًا في تسخير كافة خدماتها وقدراتها العلمية والبشرية والمادية في سبيل خدمة العلم وأهله من طلبة العلم.

ودعا "السديس" إلى أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وأن يحفظ لنا بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار.الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس