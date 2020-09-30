لمواجهة كورونا.. تسليم الدفعة الثالثة من مساعدات المملكة للصحة الفلسطينية

★ ★ ★ ★ ★

في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين وولي عهده للوقوف مع الأشقاء

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، لوزارة الصحة الفلسطينية الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية المقدمة من المملكة للشعب الفلسطيني الشقيق؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحضور وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة.

واشتملت الدفعة الثالثة على أجهزة تنفس صناعي، وأسرة طبية للعناية المركزة، وطاولات عمليات، وأجهزة مراقبة للمرضى؛ حيث ستسهم هذه المساعدات في تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية الفلسطينية المتخصصة في علاج فيروس كورونا؛ وخاصة في المناطق التي ينقصها الكثير وبحاجة للمزيد من الدعم لتطوير الوضع الصحي فيها.

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمركز للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء كورونا المستجد.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية