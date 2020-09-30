أخبار عاجلة

إمارة المدينة: لجنة إزالة التعديات الرئيسية تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي -
الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات -
الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة -
"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية لـ"البيئة التنظيمية التجريبية" لتطبيقات التوصيل "sandbox" -
إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف -
"الجبير" يودّع سفير سلطنة عمان ويستقبل سفيرة هولندا المعينة -
في حادثين منفصلين بالباحة.. وفاتان وإصابتان و"الهلال الأحمر" يباشر -
تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا -
جازان.. سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية دون إصابات -
شاهد.. الجناح الفخم الذي يعالج فيه "ترامب" من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. Mbc مصر

الكلمات الأولى لمديرك لما يرجع من أجازة طويلة

Print
مواضيع متعلقة
د.عبدالهادي خضر أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بأمريكا يكشف إمتى مريض كورونا يدخل المستشفى.

د.عبدالهادي خضر أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بأمريكا يكشف إمتى مريض كورونا يدخل المستشفى.

د.عبدالهادي خضر أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بأمريكا يكشف إمتى مريض كورونا يدخل المستشفى.

د.عبدالهادي خضر أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بأمريكا يكشف إمتى مريض كورونا يدخل المستشفى.

توابيت ملونة وبحالتها منذ 2500 عام.. وزير السياحة والآثار يشرح تفاصيل ومكونات الكشف الأثري الأضخم

توابيت ملونة وبحالتها منذ 2500 عام.. وزير السياحة والآثار يشرح تفاصيل ومكونات الكشف الأثري الأضخم

الشيف حسن | طريقة تحضير الرولز الملفوف

الشيف حسن | طريقة تحضير الرولز الملفوف

شبكة عيون الإخبارية