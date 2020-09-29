أخبار عاجلة

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد -
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

ترك الحقوق واحترف الرسم على الملابس.. أحمد موهبة تستحق المشاهدة

Print
مواضيع متعلقة
اللقاء الأول" بين الامريكان والإخوان في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة

اللقاء الأول" بين الامريكان والإخوان في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة

بروس لي السنبلاوين هيدهشك بوقوفه علي يده والرقص علي العقلة

بروس لي السنبلاوين هيدهشك بوقوفه علي يده والرقص علي العقلة

الكهرباء من الأزمة إلى الإنجاز.. رحلة التحول لمحور عالمى للطاقة

الكهرباء من الأزمة إلى الإنجاز.. رحلة التحول لمحور عالمى للطاقة

تفاصيل صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات..وتراجع جديد في أسعار الذهب

تفاصيل صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات..وتراجع جديد في أسعار الذهب

شبكة عيون الإخبارية