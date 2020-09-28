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"التجارة" تشهّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة

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"التجارة" تشهّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة "التجارة" تشهّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة

شهّرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بمدينة حائل؛ إثر صدور حكم قضائي يُدين الفرع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعرض منتجات غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل متضمناً غرامة مالية قدرها ثلاثمائة ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة على الفرع التابع للمنشأة الواقع بمدينة حائل، حيث اتضح بعد معاينة الثلاجات وجود منتجات غذائية ظهرت عليها علامات الذوبان لعدم التبريد وسوء التخزين، وبالتالي عدم صلاحيتها للاستهلاك، وبناءً عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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