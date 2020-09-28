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﻿تزايد إصابات "كورونا" يهوي بالعملة الروسية لأدنى مستوى في 6 أشهر

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﻿تزايد إصابات "كورونا" يهوي بالعملة الروسية لأدنى مستوى في 6 أشهر ﻿تزايد إصابات "كورونا" يهوي بالعملة الروسية لأدنى مستوى في 6 أشهر
تراجع بنسبة 1.2% أمام الدولار

﻿تزايد إصابات

هوى الروبل الروسي اليوم (الاثنين) إلى أدنى مستوى في حوالي ستة أشهر، أمام الدولار الأمريكي وتراجع عن مستوى 92 مقابل اليورو مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، وهو ما يهدد تعافي النفط، ويقلل الشهية العالمية للمخاطرة.

وبحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضًا 1.2 في المئة أمام الدولار عند 79.13، بعد أن سجل في وقت سابق 79.1975 للمرة الأولى منذ الثاني من أبريل (نيسان)، وفقاً لـ"رويترز".

وهبطت العملة الروسية 1.6 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 92.34 لليورو، مسجلة مستويات لم تشهدها منذ يناير (كانون الثاني) 2016.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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