تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
12409 أجهزة لوحية وشرائح بيانات تعزز مسيرة التعليم عن بعد في الرياض
-
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
"السعودية" تحصد 3 جوائز لأطقم وسائل الراحة المقدّمة لضيوف رحلاتها
-
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
انطلاق مؤتمر "يوروموني" بالشراكة مع الصندوق العقاري.. الخميس القادم
-
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
"المساحة الجيولوجية" تنهي دراسة مؤشرات التصحر وزحف الرمال
-
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
"الجمارك" تُطلق حملة توعوية بشعار "استوردها صح"
-
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
مكة.. 86 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" عبر 7 عيادات
-
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
3 حلول إبداعية من "دهانات الجزيرة" لمواجهة تحدّيات الدراسة عن بُعد
-
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
"الشورى" يطالب بقناة فضائية عالمية لـ"الحرمين" ويدعو هيئة الاتصالات لإعادة النظر في "الاستخدام العادل"
-
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
اتفاقية تمنح القطاع الخاص بالسعودية 160 مليار ريال للمشروعات السياحية
-
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
"آل الشيخ": المواقيت ومرافق الوزارة جاهزة لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية
-
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:38 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
DMC
DMC
8 الصبح - مواهب فنية تقهر الإعاقة بالموسيقى
DMC
DMC
الأحد 27 سبتمبر 2020 11:51 صباحاً
68
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
dmc
مواضيع متعلقة
8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 29-9-2020
DMC
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 12:15 مساءً
8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 29-9-2020
DMC
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 12:15 مساءً
8 الصبح - قراءة قي آخر نتائج ومستجدات الإنتقالات وإختيارات المديرين الفنيين بالدوري المصري
DMC
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:53 صباحاً
8 الصبح - قراءة في أهم القضايا التي تناولتها صحافة اليوم
DMC
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:52 صباحاً
السابق
مساء dmc - بروتوكول تعاون يجمع بين مؤسسة أهل مصر للتنمية والفنان محمد رمضان لدعم ضحايا الحروق
التالى
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 6/9/2020
Tweets by @3yonNews