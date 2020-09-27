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زيارة جبل النور متاحة عبره.. هنا أنواع تصاريح "اعتمرنا" ومزاياه

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زيارة جبل النور متاحة عبره.. هنا أنواع تصاريح "اعتمرنا" ومزاياه زيارة جبل النور متاحة عبره.. هنا أنواع تصاريح "اعتمرنا" ومزاياه
عودة تدريجية للعمرة بدءًا من 17 صفر الجاري والتطبيق متوفر رسميًّا

زيارة جبل النور متاحة عبره.. هنا أنواع تصاريح

بإمكان الراغب في زيارة جبل النور بمكة المكرمة؛ طلب تصريح من خلال تطبيق "اعتمرنا"، الذي بدأ من اليوم تحميله عبر الأجهزة الذكية لراغبي أداء العمرة بعد عودتها تدريجيًّا بدءًا من 17 صفر الجاري.

ويتميز التطبيق، باستخراج تصريح لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف وغيرها من الأماكن، مع إمكانية إصدار تصريح للتابعين والمكفولين في طلب واحد، كما أن اختيار التاريخ والوقت المتاحيْن لأداء العمرة؛ يتم توفيره من قِبَل إدارة شؤون الحرمين؛ مما يحقق التباعد الاجتماعي لسلامتك وسلامة المعتمرين.

واشتملت أنواع التصاريح التي يمكن الحصول عليها من التطبيق، على: تصريح صلاة في الحرم المكي، وتصريح لأداء العمرة، وتصريح صلاة في الحرم النبوي، وتصريح طواف، وتصريح زيارة الروضة الشريفة، وتصريح زيارة مسجد قباء، وتصريح زيارة جبل النور، وتصريح زيارة مسجد شهداء أحد.

وقد أتاحت وزارة الحج والعمرة بشكل رسمي تحميل تطبيق "اعتمرنا" بدءًا من اليوم لراغبي أداء العمرة بعد عودتها تدريجيًّا بدءًا من 17 صفر الجاري.جبل النور تطبيق اعتمرنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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